"Закончились продукты первой необходимости, топливо". Из-за теплой зимы в Тюменской области не удается наладить зимники

Жители деревни Ачиры Тобольского района записали видеообращение к губернатору Александру Моору и главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой на отсутствие зимников, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеообращение опубликовал паблик "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

"У нас в Ачирском сельском поселении зимников как не было, так и нет. Уже не знаем, чем мы так провинились перед правительством Тюменской области, что руководство региона не в состоянии наладить дорогу для жителей труднодоступной местности. Найдите время, приедьте к нам в гости, придайте ускорение местным чиновникам. В настоящее время у жителей закончились продукты первой необходимости: мука, сахар, горюче-смазочные материалы для снегохода Буран, поэтому жители деревни не смогли привезти детей в школу на учебу", - пожаловались жители.

В комментариях под обращением интернет-пользователи посоветовали обратиться за помощью к Деду Морозу, поскольку погода слишком теплая для формирования зимних автодорог.

"Деду Морозу пусть пишут. Он виноват, что болота не замерзли", - пишут комментаторы.

Ситуацию прокомментировали в администрации Тобольского района. Власти также отметили, что обустройству зимников мешает аномально теплая зима.

"С 10 января 2025 года в Тобольском районе идет поэтапная приемка временных зимних трасс в труднодоступных территориях Тобольского района, в эксплуатацию введены и переданы на содержание подрядчику автозимники Бобова — Чебурга — Тахтагул, Редькина — Нерда, Хмелева — Елань, Нижняя Тавда — Мортка. Обустройство временных зимних автотрасс продолжается. Их плановому введению в эксплуатацию препятствует аномально теплая зима. Из-за положительных температур болота не успевают замерзнуть, и вода продолжает выступать на поверхность, что создает определенные сложности для безопасного движения. Предприниматели, занимающиеся доставкой товаров первой необходимости в труднодоступные территории Тобольского муниципального района, доставляют товары в небольших количествах на буранах с периодичностью два раза в неделю. Топливо продолжает поставляться и будет доставлено в полном объеме в труднодоступные территории Тобольского района. На каждой электростанции имеется достаточный запас топлива, которого хватит как минимум до середины февраля", - говорится в сообщении.