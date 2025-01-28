Участник СВО из Первоуральска год не может добиться компенсации за неиспользованные выходные

Двое участников СВО уже год добиваются положительного решения по выплате компенсации за неиспользованные выходные. В дело пришлось вмешаться депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову, который подключил к разбирательству и военную прокуратуру.

Как рассказал депутат, еще в ноябре к нему обратился боец из Первоуральска - Артур. Он рассказал, что вместе с однополчанином год не может добиться от воинской части компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха. При этом, на соответствующую выплату они имели все законные основания.

"На прошлой неделе я рассказывал, что распространенной причиной таких затруднений у военнослужащих является неправильно поданный рапорт на имя командира. Однако в этом случае каждый из бойцов в прошлом году дважды подавал рапорт: в январе и в июне. Но в/ч безмолвствовала", - написал Иванов в своих соцсетях.

По его словам, в ноябре он направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, которая тщательно проверила все документы и подтвердила факты нарушения со стороны воинской части. Сейчас фактическая выплата компенсации остается на контроле надзорного ведомства. Депутат отметил, что уже в скором времени бойцы получат свои деньги, а воинская часть "впредь не будет их динамить".