28 Января 2025
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Фото: Reuters / Dado Ruvic / Illustration

Глава Cognitive Technologies назвала DeepSeek "достаточно рядовой" разработкой

Новая разработка в сфере искусственного интеллекта китайской компании DeepSeek не представляет собой ничего принципиально нового в мире нейронных сетей, считает основатель и президент компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

"На наш взгляд, это достаточно рядовая, в среднем уровне, нейронная сеть генеративная. Собственно говоря, таких аналогов сейчас по миру, наверное, штучек 17», - сказала эксперт в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что мы сейчас наблюдаем, тот всплеск, я могу сказать, что с точки зрения функциональности, то, что там изучали, это очень похоже на недоработанный и в каком-то смысле, может быть, даже и позаимствованный основной движок у чата GPT со стороны китайских товарищей", - заявила Ускова.

Она назвала "информационный взрыв" вокруг DeepSeek никак не связанным с качеством разработки. По словам главы Cognitive Technologies, это все является по сути "пиарными работами" в области биржевых спекуляций.

В своем телеграм-канале Ускова заявила, что "русские промышленные разработки ИИ намного интереснее и опаснее для США". "Вместо того, чтобы хайпануть на инфе про ИИ от Когнитив Пилот, от Сбера, от Яндекса, наконец, наши пишут про Китай с соплями восторга", - пишет она.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выделении $500 миллиардов на развитие технологий искусственного интеллекта, в частности для группы разработчиков во главе с OpenAI. В Китае немедленно отреагировали, выложив в открытый доступ новую нейросеть DeepSeek.

DeepSeek-R1 появилась в США 10 января и быстро заняла лидирующие позиции в списке самых популярных приложений Apple AppStore. Как стало известно, разработка чат-бота обошлась китайской компании примерно в 6 миллионов долларов — в 100 раз меньше, по сравнению с ChatGPT. Кроме того, сам факт того, что возможности китайского чат-бота оказались сравнимы с возможностями OpenAI, стал настоящим потрясением для компаний Кремниевой долины, отмечает Baza. 27 января капитализация Microsoft упала примерно на 4%, Oracle — на 7%, а nVidia и вовсе подешевела в определенный момент больше чем на 16% (на 600 миллиардов долларов). Наиболее сильно это затронуло главу Nvidia Дженсена Хуанга, чье личное состояние сократилось на 20%, или на $20,1 млрд.

Агентство Bloomberg написало, что пятьсот богатейших людей мира потеряли более сотни миллиардов долларов после презентации китайского ИИ.

Теги: DeepSeek, ИИ, Cognitive Technologies, Ускова


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