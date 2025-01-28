Верховный суд подтвердил право одиноких отцов с детьми на соцвыплаты

Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу жителя Подмосковья, который один растит дочь, принял решение, что меры соцподдержки должен получать именно он, а не его бывшая жена, живущая отдельно и не исполняющая обязанности родителя.

Истец дошел до Верховного суда, так как предыдущие судебные инстанции удовлетворил его иск лишь частично: они установили, что дочь проживает именно с ним, но в соцвыплатах отказали. Он посчитал это необоснованным обогащением.

Суд согласился с доводами истца и постановил, что меры поддержки должны предоставляться родителю, с которым ребенок проживает. У матери на было оснований получать пособие, с ее стороны была намеренная недобросовестность, тем более что пособие она тратила на погашение своего кредита. А суды низшей инстанции это не учли. Дело направлено на пересмотр, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.