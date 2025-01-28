Госэкпертиза одобрила проект транспортной развязки, которая улучшит доступность Академического района Екатеринбурга

Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект строительства транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева в Екатеринбурге.

В ведомстве отметили, что проект новой развязки позволит развести транспортные потоки на два уровня и тем самым разгрузить узел от транзитного транспорта, что поможет в борьбе с пробками и улучшит транспортную доступность микрорайона Краснолесье и района Академический.

По проекту пересечение улиц Амундсена и Объездной дороги по улице Начдива Онуфриева предусмотрено в двух уровнях с устройством эстакады длиной почти полкилометра, которая пройдет над улицей Амундсена. При этом транспорт сможет проезжать по Объездной дороге без светофоров. На нижнем уровне предусмотрено регулируемое движение с устройством пяти съездов, которые обеспечат транспортную связь с улицей Амундсена и прилегающими территориями.

Генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов отметил, что проект развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева — это важный шаг для развития транспортной инфраструктуры Екатеринбурга.

"Как мастер-девелопер Академического района, мы понимаем значимость улучшения транспортной доступности для жителей и гостей района. Новая развязка позволит разгрузить потоки на ключевых магистралях, сократить время в пути и повысить комфорт передвижения. Уверен, что такие инфраструктурные решения способствуют не только улучшению качества жизни горожан, но и дальнейшему экономическому росту города и региона", — отметил Сергей Ланцов.