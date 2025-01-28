Замглавы Перми по вопросам ЖКХ Игорь Субботин ушел со своего поста

Замглавы Перми по вопросам ЖКХ Игорь Субботин сегодня работал последний день на своем посту. Об уходе он сообщил депутатам городской думы во время пленарного заседания, передает корреспондент Накануне.RU.

Игорь Субботин поблагодарил парламентариев за работу и заверил, что "всегда остается на связи", продолжает работать "в другом статусе". Должность замглавы Игорь Субботин занимал с 2018 года. Ожидается, что Субботин перейдет на должность советника мэра Перми. Контракт с ним будет заключен на полгода.

Пост Субботина займет министр ЖКХ Пермского края Артем Балахнин. Об этом со ссылкой на свои источники сообщал "Ъ-Прикамье". С 3 февраля он оставит свою должность.