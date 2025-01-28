28 Января 2025
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Политика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Инвестпроект по разработке месторождений фосфоритов в Кировской области представили региональным властям

Сегодня в ходе рабочей поездки в Верхнекамский муниципальный округ Кировской области ИО председателя регионального правительства Михаил Сандалов провел встречу с директором группы компаний «ХимИнвест» Анной Торской.

Речь шла о плане реализации в Кировской области инвестиционного проекта по разработке месторождений фосфоритов, сообщает пресс-центр регионального кабмина.

Напомним, компания «Верхнекамские удобрения» – ведущий производитель фосфоритной муки в России. Годовая мощность предприятия – 35 000 тонн. При этом более 30% всего сбыта фосфоритной муки приходится на сельхозпредприятия Кировской области. Спрос на эту продукцию растет как в регионе, так и в стране.

При этом, на данный момент стоит вопрос по сырью. Добытые десятки лет назад на Верхнекамском фосфоритном руднике объемы подходят к концу, а сейчас добыча не осуществляется.

При этом важно отметить, что Кировская область располагает самыми большими в РФ залежами фосфоритов.

(2025)|Фото: vk.com/kirovreg43

"В 2023 году вышло постановление Правительства России, которое возобновляет федеральную программу фосфоритования почв, и Кировская область может принять участие в реализации этой программы, направленной на повышение плодородия земель", – отметила Анна Торская.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Первым шагом в предлагаемом инвестпроекте предполагается разработка хвостохранилища Верхнекамского фосфоритного рудника, что, по словам руководителя компании, не требует значительных финансовых и организационных затрат. Специалисты считают, что производство фосфоритной муки на базе месторождения позволит обеспечить реализацию программы фосфоритования земель.

Анна Торская проинформировала, что лицензия на разведку и добычу на месторождении компанией получена, проведен уточненный подсчет запасов фосфоритов, развернуть работы по добыче реально в течение одного года.

Вторым шагом инвестпроекта предлагается углубленная переработка сырья и его обогащение. На этом этапе инвестору потребуется поддержка региональной власти – в части организации взаимодействия местных производителей и отгрузчиков, а также в возможности участия компании «ХимИнвест» в федеральных программах поддержки отрасли.

По подсчетам специалистов компании, по завершении второго этапа инвестпроекта ожидается экономический эффект в виде 100 новых рабочих мест, дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней порядка 1 млрд рублей в течение 5 лет плюс перспективы развития месторождений и, соответственно, Верхнекамского муниципального округа и пгт Рудничный.

Михаил Сандалов, подводя итоги обсуждению, отметил, что губернатором Кировской области Александром Соколовым поставлена задача создавать в регионе режим благоприятствования инвестиционным проектам. Поэтому представленный инвестпроект, возможность  и перспективы его реализации будут детально изучены специалистами профильных министерств и ведомств региона.

Теги: александр соколов, инвестпроект, химинвест, месторождения фосфоритов


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