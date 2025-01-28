Бойцы СВО просят выпустить из СИЗО арестованного тюменского бизнесмена Сергея Роженцева

Бойцы СВО просят выпустить из СИЗО арестованного тюменского бизнесмена Сергея Роженцева — сына бывшего депутата городской думы Валерия Роженцева, сообщает РБК Тюмень.

Ролик в поддержку Сергея Роженцева записал боец с позывным Ротор.

"В декабре 2022 года я находился в Тюмени и планировал возвращаться в зону СВО. Нам нужны были беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и доставки грузов. Меня познакомили с Роженцевым, который тогда помогал землякам, находящимся в зоне СВО. После моей просьбы он подарил нам два беспилотника собственного производства и тактические часы. Полученные изделия не раз выручали наши подразделения", — рассказал боец.

В 2024 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в котором фигурировали чиновники и предприниматели Тюменской области. Суть претензий к правительству Тюменской области – расходование средств субсидии около 812 млн руб. на нужды мобилизованных.

Однако подробности дела так и не были названы. На сегодняшний день известно о двух задержанных предпринимателях, среди которых бизнесмен Сергей Роженцев.

Ранее бойцы записывали обращения к прокурору Тюменской области Александру Попову и председателю областного суда Вячеславу Антропову с просьбой на время следствия перевести Роженцева из СИЗО под домашний арест.