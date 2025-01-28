Екатеринбургский доцент, пойманный на взятке от студентки, во всем сознался

В Следственном комитете раскрыли некоторые детали дела преподавателя университета из Екатеринбурга, которого поймали на взятке от студентки. Сам он уже во всем сознался.

Ранее сообщалось, что преподаватель одного из экономических вузов столицы Урала получил взятку в виде 16 тысяч рублей. Деньги были получены от студентки второго курса за сдачу зачета по предмету "Разработка многоуровневых приложений" и экзамена по предмету "Объективно-ориентированное программирование". Студентка не могла их сдать, поэтому передала педагогу деньги под видом "платных консультаций".

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сотрудник вуза, о котором идет речь, является доцентом. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Получение взятки должностным лицом". Деньги студентка перевела на указанный им банковский счет.

Вот как ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Оперативную комбинацию по изобличению нечистого на руку представителя научно-образовательной сферы проводили сотрудники подразделения, специализирующиеся на борьбе с так называемой "беловоротничковой преступностью". Наработанные материалы сыщики направили нашим коллегам из регионального СК России", - отметил полковник Горелых.

Сам доцент в ходе допроса уже признал свою вину и дал подробные показания. Как уточнили в СК, наказание за это преступление составляет до 8 лет лишения свободы.