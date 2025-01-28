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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский доцент, пойманный на взятке от студентки, во всем сознался

В Следственном комитете раскрыли некоторые детали дела преподавателя университета из Екатеринбурга, которого поймали на взятке от студентки. Сам он уже во всем сознался.
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Ранее сообщалось, что преподаватель одного из экономических вузов столицы Урала получил взятку в виде 16 тысяч рублей. Деньги были получены от студентки второго курса за сдачу зачета по предмету "Разработка многоуровневых приложений" и экзамена по предмету "Объективно-ориентированное программирование". Студентка не могла их сдать, поэтому передала педагогу деньги под видом "платных консультаций".

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сотрудник вуза, о котором идет речь, является доцентом. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Получение взятки должностным лицом". Деньги студентка перевела на указанный им банковский счет.

Вот как ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Оперативную комбинацию по изобличению нечистого на руку представителя научно-образовательной сферы проводили сотрудники подразделения, специализирующиеся на борьбе с так называемой "беловоротничковой преступностью". Наработанные материалы сыщики направили нашим коллегам из регионального СК России", - отметил полковник Горелых.

Сам доцент в ходе допроса уже признал свою вину и дал подробные показания. Как уточнили в СК, наказание за это преступление составляет до 8 лет лишения свободы.

Теги: взятка, доцент, дело, вуз, Екатеринбург


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Ранее 28.01.2025 11:07 Мск В Екатеринбурге преподавателя вуза поймали на взятке под видом "платных консультаций"

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