КРПФ выступила против сокращения ОГЭ до двух предметов

Фракция КПРФ провела круглый стол в Госдуме по поводу законопроекта о сокращении ОГЭ до двух обязательных предметов (русского языка и математики) для тех, кто идет после 9 класса в техникум.

Законопроект был внесен в январе, но уже получил одобрение разных ведомств. Он будет принят в ускоренном режиме, поскольку обкатать изменения планируется уже в этом году - пока в пяти регионах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект рассмотрят в феврале в приоритетном порядке.

При этом сам Володин признал, что "действующая система выстроена таким образом, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным. Зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам". Для поступающих в техникумы этот ущерб, следовательно, увеличится, так как детям нужны будут только два предмета, а не четыре.

Председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что эта инициатива существенно ограничит право на получение высшего образования выпускников техникумов. Они должны иметь возможность поступать в вузы на основе внутренних экзаменов, устанавливаемых самими университетами, а не сдавать ЕГЭ.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин пишет, что фактически произойдет удвоение ЕГЭ, который введут и в 9 классе. По данным проведенного исследования, никакой связи между результатами ЕГЭ и успеваемости в вузе не наблюдается. Более того, это законопроект "о кухаркиных детях".

"Пострадают прежде всего дети из семей с невысокими доходами, которые просто не смогут оплачивать репетиторов для подготовки своих детей", - подчеркнул Смолин.