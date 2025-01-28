Суд оставил под стражей мигранта-педофила, задержанного в Екатеринбурге Дедом Морозом

Свердловский областной суд оставил под стражей 30-летнего Хомидова Курбонмурода, вступившего в половую связь с 13-летней девочкой. Его обвиняют по в совершении умышленного тяжкого преступления, посягающего на половую свободу несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч.3 ст. 134 УК РФ).

Напомним, что мигранта задержали отец девочки, который заманил извращенца от лица дочери в квартиру, а также президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев в образе Деда Мороза. Иностранец уговорил тогда еще 12-летнюю девочку на интимные видео, которые позднее слил в интернет. Из-за этого ребенку пришлось перевестись в другую школу. После несовершеннолетнюю и уговорили на личные встречи в квартире педофила. Ребенок после пережитого оказался в психиатрической лечебнице.

Полиция нашла при задержанном мигранте телефон с переписками с другими юными девочками, а также интимными фотографиями несовершеннолетних.

В декабре 2024 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил Хомидова Курбонмурода под стражу, однако защитник обвиняемого обжаловал постановление суда, попросив избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Свердловский областной суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу. Хомидов будет находиться под стражей по 25 февраля 2025 года.