Больше, чем в авариях: 240 тысяч человек ежегодно умирают от курения

Ежегодно 240 тысяч человек умирают от курения. Это больше, чем людей, которые гибнут в автокатастрофах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат фракции "Новые люди" Ксения Горячева, сообщает ДумаТВ.

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В октябре представители партии предложили запретить продажу табачной продукции всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года — даже после достижения ими совершеннолетия. В список входят табачная или никотинсодержащая продукция, кальяны и устройства для курения.

Инициативу поддержал Минздрав. Следующий шаг — обсуждение и, возможно, принятие законопроекта в Госдуме.

Горячева отметила, что никотиновая зависимость — одна из самых сильнейших. Новый законопроект освободит от зависимости будущие поколения. По статистике, почти 90% россиян мечтают бросить курить, но не могут этого сделать.

По словам депутата, мера кажется достаточно серьезной, но "чем дольше мы тянем, тем больше молодых людей попадает в зависимость".

80% подростков начинают курить еще в 14-15 лет. В некоторых регионах - с шести лет.

"К восемнадцати годам у них уже очень крепкая зависимость, от которой всё сложнее отказываться. И не только потому, что это вредная привычка, а потому что это становится частью образа жизни, командоскрепляющим фактором, который, конечно же, не обязателен", - сказала Горячева.

Она подчеркнула, что экономика страны от запрета на сигареты не пострадает. По ее словам, новый законопроект станет шагом "к здоровому, свободному от зависимости обществу".