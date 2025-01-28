Охранников в тюменских школах обязали вооружаться и носить бронежилеты

Охранники в Тюменской области с начала текущего года будут носить оружие и бронежилеты, сообщил заместитель начальника Росгвардии по региону Сергей Кушпелев во время пресс-конференции.

Такие поправки внес в ГОСТ Росстандарт. Охранники регулярно будут сдавать экзамены на профпригодность. 3 февраля на координационном совете будут обсуждаться вопросы применения ГОСТов. Охранников будут периодически проверять на пригодность и применение оружия.

"Требование распространяется на все частные охранные предприятия", - подчеркнул Кушпелев.

Находиться на посту в бронежилетах, касках и с оружием охранники должны во время режима усиленной охраны, который может вводиться во время режима повышенной опасности.