Проект утилизации танкера "Волгонефть-239" подготовят в ближайшие дни

После завершения откачки мазута из танков кормовой части танкера "Волгонефть-239" специалисты начали подготовку к разделке судна. До конца января составят проект его утилизации. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что на данном этапе идет вентиляция, дегазация, замывка и пропарка трюмов и внутренних помещений судна.

Параллельно водолазы продолжают обследование затонувших частей танкеров кормового и носового фрагмента "Волгонефть-212" и носового фрагмента "Волгонефть-239".

25 января вице-премьер Виталий Савельев сообщил о том, что специалисты "Морспасслужбы" завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239". С 19 января из танкера в битумовозы было откачано 1 тыс. 488 т мазута. После этого он перегружен в 20 железнодорожных цистерн.