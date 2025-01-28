Москалькова: Весь мир должен знать, как ВСУ убивают жителей Курской области

Факты убийства вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей в Курской области нужно предавать максимальной гласности. Так сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

Это нужно для того, чтобы международные органы изобличили виновных в этих преступлениях.

По словам уполномоченного, есть достоверные подтверждения того, что в Курской области при осмотре помещений нашли людей со связанными руками и с признаками насильственной смерти.

"Они были расстреляны и, конечно, этим фактам нужно предавать максимально больше гласности с тем, чтобы международные органы сделали все возможное для изобличения виновных в преступлениях против человечности", - сказала Москалькова.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что при освобождении села в Суджанском районе в подвалах нашли тела убитых и замученных мирных жителей. В основном это пожилые люди, которые не могли дать отпор военнослужащим Украины.

Как пишет News.ru, в селе Русское Поречное нашли тела девяти убитых мирных жителей. Ранее российские военнослужащие сообщали о телах семи жертв со следами пыток, которые нашли в подвалах.

Как рассказал командир отделения 352-го мотострелкового полка с позывным Ксей, они искали раненых российских солдат. Но нашли тела мирных жителей.

"…в первом подвале было пятеро погибших. Во втором — двое, в третьем — двое. Все мирные. Третий подвал нашли несколько дней назад, буквально на днях", — рассказал он.

Командир добавил, что у погибших были осколочные и пулевые ранения. У одной из женщин - два пулевых ранения в затылок. В некоторых подземельях тела пролежали несколько месяцев. Также он рассказал, что подвалы были оборудованы под комнаты, и было немного запасов еды, потому что жители там прятались и жили.

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженные формирования Украины), совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Ранее Хинштейн назвал это преступление в отношении пожилых людей, которые не могли дать отпор вооруженным боевикам, геноцидом и сообщил, что пока эвакуировать тела невозможно.