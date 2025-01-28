Климатолог: Аномально теплый январь связан с подрывом "Северных потоков"

Аномально теплая для января погода может быть связана с выбросами газа после аварий на "Северных потоках", считает климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

"Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с "Северными потоками", - сказал он агентству "Москва". "Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ", - отметил эксперт.

Терешонок добавил, что никто не смог спрогнозировать такое аномальное тепло в январе.

Ранее сообщалось, что январь 2025 года в Екатеринбурге аномально теплый. Его средняя температура близка к рекорду 1978 года. В Москве январь станет самым теплым в истории метеонаблюдений, заявили синоптики.

Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать.