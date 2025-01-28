"Атомстройкомплекс" разработал систему сбора обратной связи от клиентов

Уральский девелопер "Атомстройкомплекс" разработал уникальную систему сбора и аналитики обратной связи от покупателей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, это позволяет отслеживать в динамике ключевые клиентские метрики – удовлетворенность и лояльность.

Каждый покупатель недвижимости в "Атоме" трижды получает SMS с предложением пройти анкету и поделиться своим мнением о качестве продукта и обслуживания: на этапе покупки (после подписания ДДУ), на этапе новоселья (после подписания акта приемки квартиры) и спустя год проживания в квартире. В результате постоянного анкетирования формируется и непрерывно пополняется база данных.

Система позволяет визуализировать собранную информацию, используя гибкую фильтрацию, и оцифровывать оценки, которые дают покупатели за реализованные девелоперские решения, работу персонала на разных этапах оказания клиентского сервиса.

"За 2,5 года работы в системе мы разослали покупателям более 24 тысяч SMS-сообщений с предложением поучаствовать в анкетировании и располагаем действительно репрезентативной выборкой. Нам не нужно тратить время на первичную обработку данных, мы можем выгружать отчеты по всем объектам или каждому в отдельности, задавать определенные параметры. Это позволяет нам готовить персонализированные отчеты для разных дивизионов компании, чтобы ее сотрудники могли увидеть, как покупатели оценивают конкретно их работу – например, благоустройство, удобство планировок, работу управляющей компании", - рассказала директор департамента маркетинга и рекламы ГК "Атомстройкомплекс" Елена Попова.

Накопление данных в системе позволяет оценивать эффективность внедренных решений и сервисов. Например, после появления в департаменте управления качеством клиентских менеджеров, специализированных на сопровождении покупателей на этапе приемки квартиры, система показала повышение удовлетворенности сервисом. Клиенты отмечали доброжелательность и компетентность менеджеров. Вырос процент квартир, которые принимают с первого раза.

"Сейчас на девелоперском рынке нет единой методологии замеров клиентской лояльности и удовлетворенности. Каждая компания считает метрики по-своему, в результате их невозможно сравнивать. Мы активно популяризируем разработанную нами систему, рассказываем о ней на отраслевых форумах и конференциях, делимся методологией с коллегами. Чем больше девелоперов будут пользоваться единой системой, тем эффективнее будет аналитика рынка и девелоперского продукта, тем устойчивее будет развитие отрасли", - уверена Елена Попова.