ГП требует с главы Корпорации развития Курской области более 3 млрд рублей

Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

По информации Генпрокуратуры, с несколькими компаниями с декабря 2022 по декабрь 2023 года было заключено 23 договора на 3 миллиарда 222 миллиона 435 тысяч рублей.

Компании, заключившие договоры, создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов".

Ранее суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина. Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Также меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.

Mash писал, что бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на беседу в Следственный комитет. По информации телеграм-канала, следствие установило прямую связь между ним и задержанным гендиректором "Корпорации развития Курской области" Владимиром Лукиным.