28 Января 2025
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Образование Свердловская область
Фото: Россети Урал

Музей энергетики Урала вошел в топ-5 лучших корпоративных музеев России

Музей энергетики Урала, принадлежащий компании "Россети Урал", вошел в топ-5 лучших корпоративных музеев России. На лидерство в рейтинге претендовали 200 музеев, а вошли в список всего 25.

Фонд музея уральских энергетиков насчитывает около 15 тыс. экспонатов. Среди них — уникальные документы и фотографии, отражающие историю уральской энергетики. Многие из них невозможно найти даже в государственных архивах.

(2025)|Фото: Россети Урал

История Музея энергетики Урала началась в 1976 году, когда в управлении «Свердловэнерго» открыли музей истории Свердловской энергосистемы. Он работал около 30 лет, однако в начале 2000-х годов в ходе реформ отрасли был закрыт и поставлен на консервацию. Со временем экспозиция устарела и утратила актуальность.

Руководство ОАО «МРСК Урала» решило возродить музей, понимая важность сохранения исторического наследия энергетики. В Екатеринбурге выделили новую площадку, разработали современную экспозицию, которая стала доступной для широкой аудитории.

(2025)|Фото: Россети Урал

20 декабря 2013 года Музей энергетики Урала вновь открыл двери для посетителей. Сегодня его активно посещают школьники, студенты, специалисты энергетической отрасли, а также жители и гости Екатеринбурга. Ежегодно музей принимает более 5 тыс. человек.

Музеи оценивались по информационной активности шести сезонов, начиная с 2018 года.

Впервые конкурсную таблицу возглавил Музей истории денег АО "Гознак", г. Санкт-Петербург. 

Вторую строчку третий год подряд удерживает корпоративный музей Группы "Магнезит", г. Сатка, Челябинская область. 

Лидер двух лет, Музей железных дорог России — структурное подразделение Октябрьской железной дороги — филиал ОАО РЖД, г. Санкт-Петербург, на третьей позиции. 

На четвертом месте Музей энергетики Урала ПАО "Россети Урал", г. Екатеринбург.

(2025)|Фото: Россети Урал

Замыкает пятерку Комплекс выставочных залов ООО "Газпром трансгаз Ухта", г. Ухта, Республика Коми.

Также в десятке Музейный комплекс "Северская домна", ПАО "Северский трубный завод", входящий в ТМК, Музей ООО "Газпром трансгаз Югорск", г. Югорск, Музейно-исторический комплекс "Абрау-Дюрсо", Музейно-выставочный центр ПАО "Уралкалий", г. Березники.

Первый рейтинг был составлен по итогам четырех сезонов 2018–2021 гг. Тогда из 112 участников в топ сильнейших вошли 22 музея. Во второй рейтинг по итогам пяти конкурсов 2018–2023 гг. вошли 25 корпоративных музеев из 150 участников.

(2025)|Фото: Россети Урал

 

Традиция считать 24 января днем рождения корпоративных музеев укрепилась на Национальной премии. Именно свидетельство Петра I от 13 (24) января 1709 г. об основании в г. Санкт-Петербурге "модели-каморы" положило начало промышленным собраниям. "Модель-камора" служила учебной базой для подготовки моряков и корабельных мастеров, исполняла важнейшие музейные функции: сбор, хранение и изучение материалов.

Теги: Россети Урал, музей энергетики Урала


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