Музей энергетики Урала вошел в топ-5 лучших корпоративных музеев России

Музей энергетики Урала, принадлежащий компании "Россети Урал", вошел в топ-5 лучших корпоративных музеев России. На лидерство в рейтинге претендовали 200 музеев, а вошли в список всего 25.

Фонд музея уральских энергетиков насчитывает около 15 тыс. экспонатов. Среди них — уникальные документы и фотографии, отражающие историю уральской энергетики. Многие из них невозможно найти даже в государственных архивах.

История Музея энергетики Урала началась в 1976 году, когда в управлении «Свердловэнерго» открыли музей истории Свердловской энергосистемы. Он работал около 30 лет, однако в начале 2000-х годов в ходе реформ отрасли был закрыт и поставлен на консервацию. Со временем экспозиция устарела и утратила актуальность.

Руководство ОАО «МРСК Урала» решило возродить музей, понимая важность сохранения исторического наследия энергетики. В Екатеринбурге выделили новую площадку, разработали современную экспозицию, которая стала доступной для широкой аудитории.

20 декабря 2013 года Музей энергетики Урала вновь открыл двери для посетителей. Сегодня его активно посещают школьники, студенты, специалисты энергетической отрасли, а также жители и гости Екатеринбурга. Ежегодно музей принимает более 5 тыс. человек.

Музеи оценивались по информационной активности шести сезонов, начиная с 2018 года.

Впервые конкурсную таблицу возглавил Музей истории денег АО "Гознак", г. Санкт-Петербург.

Вторую строчку третий год подряд удерживает корпоративный музей Группы "Магнезит", г. Сатка, Челябинская область.

Лидер двух лет, Музей железных дорог России — структурное подразделение Октябрьской железной дороги — филиал ОАО РЖД, г. Санкт-Петербург, на третьей позиции.

На четвертом месте Музей энергетики Урала ПАО "Россети Урал", г. Екатеринбург.

Замыкает пятерку Комплекс выставочных залов ООО "Газпром трансгаз Ухта", г. Ухта, Республика Коми.

Также в десятке Музейный комплекс "Северская домна", ПАО "Северский трубный завод", входящий в ТМК, Музей ООО "Газпром трансгаз Югорск", г. Югорск, Музейно-исторический комплекс "Абрау-Дюрсо", Музейно-выставочный центр ПАО "Уралкалий", г. Березники.

Первый рейтинг был составлен по итогам четырех сезонов 2018–2021 гг. Тогда из 112 участников в топ сильнейших вошли 22 музея. Во второй рейтинг по итогам пяти конкурсов 2018–2023 гг. вошли 25 корпоративных музеев из 150 участников.

Традиция считать 24 января днем рождения корпоративных музеев укрепилась на Национальной премии. Именно свидетельство Петра I от 13 (24) января 1709 г. об основании в г. Санкт-Петербурге "модели-каморы" положило начало промышленным собраниям. "Модель-камора" служила учебной базой для подготовки моряков и корабельных мастеров, исполняла важнейшие музейные функции: сбор, хранение и изучение материалов.