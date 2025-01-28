В Прикамье из-за снега со льдом на женщину рухнуло ограждение

В Березниках на улице Ленина, 45 под тяжестью снега рухнуло ограждение, которое придавило проходившую мимо женщину. Инцидент произошел накануне вечером. О нем сообщили в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Освободиться пострадавшей помогли прохожие. Женщину осмотрели в травмпункте - госпитализация не потребовалась, серьезных травм удалось избежать.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по факту происшествия проводится проверка. В ведомстве сообщили, что в жилом доме ведутся работы по ремонту кровли, обеспечено ограждение тротуара, установлены навесы. 27 января произошел сход снега со льдом, под тяжестью которого на пешехода рухнуло защитное ограждение. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства к надлежащему выполнению работ. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.