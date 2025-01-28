Маркетплейсы будут отдавать нераспроданные товары благотворителям

Маркетплейсы будут отдавать нераспроданные товары на благотворительность. Вопрос должен быть проработан к 20 февраля, пишет Коммерсант.

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Стоимость запасов на складах может достигать 300 млрд рублей. Продавцам выгоднее отдавать свои товары безвозмездно, чем платить за их вывоз или утилизацию. Также это даст возможность получить налоговые льготы.

Сейчас 30% отгружаемой продукции реализуется дольше оптимальных 90 дней. Как говорится в протоколе по итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге, это нужно, в том числе, для уменьшения объема низкооборачиваемой продукции.

С инициативой выступили сами продавцы, рассказал президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов пояснил изданию, что средний показатель оборачиваемости товаров на маркетплейсах — 45–60 дней. Распродать товар, который хранится на складах более 90 дней, очень сложно.

Предполагается, что благотворительные фонды будут формировать список необходимых вещей, которые могут направить, например, в регионы боевых действий.