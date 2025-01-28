28 Января 2025
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Фото организаторов кинофестиваля &quot;Медный цветок&quot;

В Верхней Пышме наградили победителей кинофестиваля "Медный цветок"

В Верхней Пышме завершился VI сезон международного молодежного кинофестиваля "Медный цветок". Награждение победителей состоялось в ДК "Металлург".

Как сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля, перед основным действом гости праздника могли побывать в гримерной и костюмерной, а также увидеть, как работают каскадеры и создаются спецэффекты.

Открыл церемонию основатель и директор "Медного цветка" Мантавия Марвах. Он поблагодарил всех участников за интересные сюжеты, а членов жюри за большую и кропотливую работу: в этом сезоне судьи посмотрели 750 фильмов со всех уголков Земли. Основатель пожелал всем участникам не останавливаться на достигнутом, а продолжать воплощать свои творческие задумки.

Церемония награждения победителей кинофестиваля "Медный цветок" в Верхней Пышме(2025)|Фото организаторов кинофестиваля "Медный цветок"

Вслед за Мантавия Марвах на красную дорожку вышли актриса театра и кино Дина Корзун, художники-мультипликаторы Зоя Киреева, Анатолий Караев, режиссер анимационного кино Елизавета Скворцова, кинооператор и кинорежиссер Сергей Догоров, актриса из Японии Харуко Маэда, продюсер из Южной Кореи Нана Парк и многие другие.

Церемония награждения победителей кинофестиваля "Медный цветок" в Верхней Пышме(2025)|Фото организаторов кинофестиваля "Медный цветок"

Затем настал черед объявления победителей и вручение главного приза фестиваля – "Медного цветка". Награду получили 11 молодых режиссеров в разных номинациях. А Гран-при фестиваля завоевала Светлана Белкина из России с фильмом "Близкие люди".

Церемония награждения победителей кинофестиваля "Медный цветок" в Верхней Пышме(2025)|Фото организаторов кинофестиваля "Медный цветок"

"Очень рада, что мое творчество признали на фестивале. Свой фильм я делала сама, вложила в него всю душу, и поэтому мне вдвойне приятно, что мою работу оценили так высоко", - поделилась впечатлениями после церемонии еще один призер кинофестиваля, пермский режиссер Валерия Возженникова.

Церемония награждения победителей кинофестиваля "Медный цветок" в Верхней Пышме(2025)|Фото организаторов кинофестиваля "Медный цветок"

VI международный кинофестиваль "Медный цветок" прошел при поддержке фонда "Достойным – лучшее" и Президентского фонда культурных инициатив. Победителям вручили уникальный приз – "Медный цветок", представляющий собой дендрит из чистой меди, специально "выращенный" в АО "Уралэлектромедь".

Награда кинофестиваля "Медный цветок"(2025)|Фото: оргкомитет кинофестиваля "Медный цветок"

Церемония награждения победителей кинофестиваля "Медный цветок" в Верхней Пышме(2025)|Фото организаторов кинофестиваля "Медный цветок"

Итоги VI сезона международного молодежного кинофестиваля "Медный цветок"

Лучший фильм

Режиссеры до 11 лет

"Весна", Алиса Меняйкина, Россия.

Режиссеры от 12 до 15 лет

"Чарли-Чарли", Ирина Буря, Россия.

Режиссеры от 16 до 18 лет

"Мечтать разрешается", Валерия Возженникова, Россия.

Молодежный Гран-при

"Портрет из Делфта", Даниил Франгян, Россия.

Лучший документальный фильм

Режиссеры старше 18 лет

"Скала" Адамалиева Алтынай, Кыргызстан.

Лучший анимационный фильм

Режиссеры старше 18 лет

"Гимнастка", Анна Кузина, Россия.

Лучший короткометражный фильм

Режиссеры старше 18 лет

"Тайное зерно", Джун Ён Биун, Корея.

Лучшая драма

Режиссеры старше 18 лет

"разМАЗНЯ", Андрей Абакумов, Россия.

Гран-при

"Близкие люди", Светлана Белкина, Россия.

Специальный приз фонда "Достойным лучшее"

"Служение", София Кузьминых, Россия.

Специальный приз директора кинофестиваля при поддержке МКБ банка

"Свеча Желаний", Марианна Фролова, Россия.

Теги: Медный цветок, фестиваль, награждение, Верхняя Пышма


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