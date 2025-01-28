ПВО отразила атаку беспилотников на Смоленскую область

Украинские БПЛА уничтожены на подлете к Смоленску, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Атака был пресечена сегодня утром силами ПВО и РЭБ, написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на местах падения обломков, добавил Анохин.

По данным Минобороны РФ, с 06.50 до 07.20 мск над территорией Смоленской области уничтожены пять украинских БПЛА.

Напомним, 21 января беспилотники также атаковали Смоленскую область. Губернатор отмечал, что в соцсетях появляется много фейков, а также видео якобы о налетах БПЛА на объекты, жилые дома.