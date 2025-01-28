В Перми будут судить мужчину, который пытался заказать убийство бывшей жены

В Перми 49-летний житель Куединского района предстанет перед судом за попытку избавиться от своей бывшей жены, чтобы завладеть долей принадлежащего ей фермерского хозяйства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму).

В августе прошлого года мужчина обратился к знакомому с просьбой убить бывшую за деньги. Приятель обвиняемого сделал вид, что согласен и обратился в полицию. После мужчина принял участие в оперативных мероприятиях, направленных на пресечение заказного убийства.

Днем, 29 октября 2024 года во время очередной встречи "наемный киллер" сообщил заказчику ложные сведения о совершенном убийстве. В качестве подтверждения продемонстрировал ему фотографию, на которой якобы была изображена убитая потерпевшая. После демонстрации "доказательств" обвиняемого задержали сотрудники ФСБ.

В отношении обвиняемого по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.