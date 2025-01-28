Россию спасли мобилизованные из ДНР и ЛНР, считает Сладков

Военкор Александр Сладков считает, что в 2022 году Россию спасли мобилизованные из ДНР и ЛНР. Так он сказал в интервью каналу "Ваши новости".

"Мобилизованным нижайший поклон. Это люди, которые спасли Россию. В первую очередь мобилизованным ДНР и ЛНР. Никто там не бегал особо, все пошли на фронт", – сказал Сладков.

Всего в ДНР и ЛНР было мобилизовано 80 тыс. человек.

Военкор отмечает, что Россия начала СВО с очень низкого уровня, хотя все были уверены в наших гигантских возможностях. Но на деле оказалось, что все далеко не так.

"Мы начали с обидного низкого уровня обеспечения армии необходимыми механизмами, которые обеспечивают бесперебойную связь и управление. Плюс ко всему, отсутствие опыта... То, что происходит сейчас, – это гигантский шаг в сторону нашей цели – лучшей армии в мире", - добавил Сладков.