Около 90 бесхозяйных электросетевых объектов выявили и поставили на учет "Россети Урал" в Пермском крае

Пермский филиал компании "Россети Урал" на начало текущего года выявил и поставил на учет 89 бесхозяйных объектов электроснабжения. Как сообщили в пресс-службе компании, работа ведется в рамках исполнения закона о системообразующих территориальных сетевых организациях.

В список из почти 90 пунктов попали 23 трансформаторные подстанции общей мощностью более 5,3 МВА и линии электропередачи суммарной протяженностью почти 52 км.

Сейчас энергетики через суд оформляют право собственности на "ничейные" электросетевые объекты.

Наличие бесхозяйных сетей является серьезной проблемой для функционирования электросетевого комплекса региона. Ранее эти участки электросетей принадлежали предприятиям и коммерческим структурам. После банкротства этих компаний или смены собственника оборудование осталось фактически без хозяина. Тем временем часть потребителей по-прежнему продолжают получать электроэнергию по этим сетям, но оборудование не обслуживается и не ремонтируется. Это негативно влияет на качество и безопасность энергоснабжения потребителей.

Энергетики продолжат поэтапно заниматься оформлением права собственности "Россети Урал" на электросетевые объекты в Пермском крае, которым присвоен статус бесхозяйных, в том числе и не имеющих технологической связи с сетями компании. Интеграция бесхозяйных сетей на базе СТСО, статус которой в Прикамье получила компания "Россети Урал", позволяет повысить надежность и управляемость электросетевого распределительного комплекса, улучшить качество электроснабжения потребителей региона.