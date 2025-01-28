На Урале сотрудница банка годами похищала деньги у пенсионерки: приговор суда

На Среднем Урале осуждена бывшая сотрудница банка, похитившая несколько сотен тысяч со счета пенсионерки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в августе 2022 года пенсионерка обратилась в отделение банка в Верхней Пышме для оформления вклада под проценты. Работавшая там старший менеджер решила похитить средства пожилой женщины через приложение банка. Она заполучила данные карты потерпевшей, а также код-пароль из SMS, и зашла в личный кабинет клиентки на своем сотовом телефоне. Далее она поменяла привязанный к "Мобильному банку" номер телефона пенсионерки на свой.

С августа по сентябрь 2022 года сотрудница переводила деньги со счета бабушки на свой счет и на счета других людей, не осведомленных о ее преступных намерениях. Также аферистка оплачивала чужими деньгами покупки на маркетплейсах. Однажды о подозрительных операциях по счетам стало известно департаменту кибербезопасности банка. Кража почти 200 тысяч рублей вскрылась, после чего банку пришлось возвращать пенсионерке похищенные деньги.

Испугавшись наказания, менеджер пообещала возместить ущерб, если клиентка не будет обращаться в полицию. Та поверила и приняла извинения. Однако, почувствовав свою безнаказанность и все еще имея доступ к счетам пожилой женщины, сотрудница с октября 2022 по апрель 2023 года вновь похитила оттуда более 153 тысяч рублей.

На этот раз извинения не помогли: Верхнепышминский городской суд назначил аферистке 1,5 года принудительных работ. 10% от ее зарплаты пойдет в доход государства.