В мэрии рассказали, почему новый трамвай за 80 млн вышел из строя в Екатеринбурге

Новый трамвай "Львенок", который Екатеринбург приобрел за 83,8 млн рублей, встал и парализовал движение уже на пятый день работы на линии. Из-за этого сегодня утром движение в сторону ЖБИ было парализовано.

Трамвай вышел из строя на перекрестке Малышева - Комсомольская. Как сообщают очевидцы, водитель не смог самостоятельно разобраться в причине неисправности и вызвал аварийную бригаду. Пока "Львенка" буксировали на ремонт, пассажиры думали, как добраться до места назначения. Многим пришлось самостоятельно пересекать Малышевский мост.

Движение было восстановлено только спустя час.

В пресс-служба мэрии Екатеринбурга отметили, что речь не идет о поломке новой техники.

"Остановка вагона "Львенок", происшедшая утром 28.01.25, была вызвана сбоем программного обеспечения электрооборудования вагона. В настоящее время проблема решена. Вагон отправлен на линию", - добавили в горадминистрации.