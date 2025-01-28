Тюменского мальчика, убежавшего из дома без верхней одежды, вернули матери

Уполномоченный по правам ребенка по Тюменской области Андрей Степанов прокомментировал ситуацию с мальчиком, который раздетый сбежал из дома.

По его словам, сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют - пытался ли ребенок скрыться от домашнего насилия. Мальчика вернули домой, он сейчас с мамой.

"На данный момент мальчик находится дома, а его мама скоро приедет в подразделение ПДН, чтобы дать пояснения. После проверки всех фактов будем думать, как нам дальше работать с этой семьей. При необходимости подключатся социальные службы и психологи. Отметим, что мама ребенка не бросила, и сама вышла на связь", — цитирует детского омбудсмена АиФ.

Как сообщало Накануне.RU, в ситуации разбираются правоохранители. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дать оценку исполнению родителями несовершеннолетнего своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Кроме того, на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту сотрудниками полиции.

Очевидцы заявляли, что мальчик якобы сбежал из дома из-за побоев отчима.