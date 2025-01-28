28 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

На Украине призвали ввести военную диктатуру

Известный украинский нацист Дмитрий Корчинский (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал установить в стране военную диктатуру и жестоко расправляться с недовольными мобилизацией. Он заявил, что советы нужно распустить и заменить их прямым военным командованием.
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Не так давно он призывал отлавливать уклонистов, а в случае отказа воевать за режим - репрессировать, и тогда "в ВСУ они поймут, что именно об этом они мечтали всю жизнь".

Также нацист заявлял, что за Украину надо умирать на фронте - "это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте, пребывая в маразме". Режим же просто помогает людям это понять, но они никак не поймут своего "счастья". Сын Корчинского, как можно догадаться, на фронте не воюет и работает в охране своего отца.

Еще один скандальный призыв Корчинского - снизить при необходимости возраст мобилизации до 14 лет, если Украина окажется "на грани уничтожения". Он ссылался на опыт некоторых стран Африки, где дети воюют уже с 12–14 лет. Зачем же жалеть украинских детей? Им вообще нужно запретить выезд за границу, ибо они могут уже не вернуться назад.

"Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, значит, мы его заставим любить Украину, нравится ли ему это или нет. Обяжем здесь остаться, обяжем здесь воевать или поддерживать фронт. Украинские дети ... должны вырастать под звуки сирены воздушной тревоги. Они должны вырастать на Украине в ненависти к врагам", — выдал нацист.

Неподконтрольные местному режиму телеграм-каналы пишут, что нацисты специально выдвигают самые радикальные сценарии, чтобы снижение возраста мобилизации до 18 лет, которое должно быть вскоре принято, не казалось очень плохим.

В ноябре экс-главком ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный призвал украинских солдат не бояться смерти. По его словам, все равно "их шансы на выживание невелики", но это не главное. Главное - это "Украина должна быть сохранена".

Теги: украина, корчинский


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