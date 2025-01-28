Массированный удар нанесла Россия по энергетическим и военным объектам Украины

Массированный удар по энергетическим и военным объектам, а также аэродромам Украины, нанесли российские военнослужащие. Как сообщает Telegram-канал SHOT, взрывы прогремели в Киеве и области. В разных районах столицы разгорелись пожары. Также была совершена атака на город Боярка и аэродром Васильков в Киевской области.

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Пожар разгорелся в Холодногорском и Новобаварском районах Харькова. Пламя было видно за несколько километров.

После ударов отключилось электричество в нескольких районах города Умань Черкасской области.

Также взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Вышгороде, в Днепропетровской области и Сумах.

В декабре на Украине после атаки военных сил РФ отключили свет на 5-7 дней. Так сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет LIFE со ссылкой на издание Страна.ua. Тогда атаковали объекты энергетики и центры принятия решений. По предварительным данным, атака велась гиперзвуковыми ракетами. По данным SHOT, было нанесено минимум пять ударов.

По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

В Сети назвали атаку ударом возмездия за убийство генерала Игоря Кириллова.