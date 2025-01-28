Карлсон: Байден планировал устранить Путина

Администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала устранить Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с корреспондентом Мэттом Таибби, сообщает РИА Новости.

"Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", — сказал он.

По словам Карлсона, безумная политика США была связана с тем, что для бывшей американской администрации "хаос является защитным экраном".

Каких-либо подробностей или доказательств журналист не привел.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины готовили покушения на президента России и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом в августе заявлял заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.

По его словам, Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал его убедить Киев отказаться от своих планов, что позволило Москве и Вашингтону "избежать эскалационного витка".