Свердловская ГАИ предупреждает водителей об ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды

Водителей из Свердловской области предупреждают о значительном ухудшении дорожной ситуации из-за обильного снегопада по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

"Снегопады усложнили условия движения транспорта и создают повышенную опасность для участников дорожного движения", - отмечают в ГИБДД.

По их данным, особенно плохи дела на трассе Пермь - Екатеринбург вблизи Ачита - на 185 км дорога полностью покрыта слоем рыхлого снега.

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость движения и учитывать погодные условия при планировании поездок. Также важно помнить о соблюдении дистанции между транспортом и увеличении тормозного пути на сколькой дороге. Перед тем, как сесть за руль, необходимо проверить состояние своего автомобиля, особенно систему очистки стекол и освещение.

Экипажи ДПС усилили контроль за состоянием дорог и активно взаимодействуют с дорожными службами для обеспечения безопасности на трассах.