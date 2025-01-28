Посол: уехавшие в Израиль россияне начали возвращаться в РФ

Российские релоканты в Израиле стали возвращаться в РФ.

"Да, такое есть. То есть люди оформляют гражданство, некоторые приезжают в Израиль на какое-то время. Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь", — сообщила посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

По ее словам, некоторые россияне продолжают жить между двумя странами, поскольку Израиль признает двойное, тройное или четверное гражданство.

Ранее стало известно, что релокантам будет проблематично получать деньги от сдачи квартиры в России.