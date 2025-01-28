Мигрантам могут разрешить работать в полиции

В России мигрантам могут разрешить работать в полиции.

Соответствующий проект закона 28 января будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Иностранцам могут разрешить там работу только через 10 лет после получения гражданства РФ. Сегодня в стране действует простой порядок получения гражданства, которым пользуются недобросовестные иностранцы.

В пояснительной записке к законопроекту следует, что этнические преступные сообщества "представляют угрозу государственной безопасности, связанную, в том числе с возможностью использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и радикальными экстремистскими и террористическими организациями".

Депутаты отмечают, что в действующей редакции федерального закона на службу в органы внутренних дел может быть принят гражданин РФ вне зависимости от его убеждений и срока проживания в стране. Инициатива направлена, чтобы это изменить, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка.