Внесение денег на виртуальные карты ограничат

В России банки готовятся ограничить внесение средств на виртуальные карты, которые были выпущены менее двух дней назад.

Игроки рынка заявили, что планируют присоединиться к новому сервису безопасности от НСПК, который собираются запустить предстоящей весной. Он позволит по поручению кредитной организации ограничивать операции внесения денег на токенизированные или виртуальные карты, если они были выпущены менее двух дней назад.

Это карты, которые формируются в банковском приложении или в отдельной специальной утилите (например, Mir Pay) и хранятся на мобильном устройстве, где они выпущены. К одному физическому "пластику" можно выпустить несколько токенов на разных устройствах.

Инициатива необходима, так как в России сейчас массово распространяется способ обмана с помощью токенизирвоанных карт. Мошенники убеждают клиента подвязать в свой электронный кошелек, например в Mir Pay, некую виртуальную карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы ради их спасения. Человек не волнуется о безопасности, так как пользуется собственным телефоном, сообщают "Известия".

Напомним, в России мошенники начали использовать программное обеспечение, способное через NFC-модули смартфонов передавать им данные банковских карт.