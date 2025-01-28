МИД РФ: отсутствуют прямые контакты с новой администрацией США

У России пока нет прямых контактов с новой американской администрацией, как и какой-то определенности по поводу возможного разговора лидеров двух стран.

Как сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, "никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к контакту с американским коллегой Дональдом Трампом.