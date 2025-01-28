Израиль и Россия могут запустить новый прямой авиарейс

Израиль и Россия могут запустить прямой авиарейс Москва - Эйлат.

Как заявила израильский посол в Москве Симона Гальперин, это произойдет в ближайшее время.

По ее словам, ведется работа над расширением туристических связей между двумя странами. Израиль планирует пригласить туроператоров, авиакомпании и журналистов, чтобы показать, как страна возвращается в сферу туризма по мере восстановления ситуации в регионе, сообщает ТАСС.

Ранее Гальперин привела детали сотрудничества своей страны с Россией по теме освобождения из плена ХАМАС выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников, не имеющих российского гражданства.