Команда «Уралкалия» — серебряный призер спартакиады Росхимпрофсоюза

Четыре команды спортсменов ПАО «Уралкалий» (Компания) приняли участие в торжественном открытии спартакиады Росхимпрофсоюза предприятий химической отрасли Пермского края.

В ходе мероприятия были подведены итоги предыдущего сезона. Команда «Уралкалия» заняла второе место и награждена кубком и дипломом Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза, сообщает пресс-служба Компании. Кроме того, семерым сотрудникам Компании присвоено звание «Лучший спортсмен 2024 года».

Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» отмечает: "Спортсмены «Уралкалия» традиционно занимают призовые места в спартакиаде Росхимпрофсоюза. Это свидетельствует о высоком уровне их подготовки и значительном вкладе Компании в развитие спорта. Мы поддерживаем желание сотрудников вести активный образ жизни и создаем для этого все условия. В «Уралкалии» проводится корпоративная спартакиада, действуют многочисленные акции, в период действия которых сотрудники могут на льготных условиях плавать в бассейне, брать напрокат велосипеды, лыжи, коньки".

В 2025 году спартакиада Росхимпрофсоюза пройдет по 12 видам спорта, включая волейбол, стрельбу, дартс, лыжные гонки, гиревой спорт, плавание, легкоатлетический кросс, футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол и многоборье ГТО.