Российский университет правосудия получил имя экс-председателя ВС Лебедева

Российскому государственному университету правосудия присвоено имя экс-председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева.

Лебедев внёс неоценимый вклад в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки. С 27 января 2025 г. официальное название вуза – Российский государственный университет правосудия имени Вячеслава Лебедева, сообщает вуз в своём telegram-канале.

В конце февраля 2024 г. стало известно о смерти председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Ему было 80 лет. Причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь: речь идет об онкологии. Сменщиком Лебедева стала Ирина Подносова.