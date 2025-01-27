Путин почтил память погибших в блокаду Ленинграда

Сегодня, 27 января, в России вспоминают жертв блокады Ленинграда. Ровно 81 год назад она была полностью снята.

Президент Владимир Путин посетил мемориальный военно-исторический комплекс "Невский пятачок" в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику "Рубежный камень". Затем на Пискарёвском мемориальном кладбище президент принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина".

Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 гг., пишет пресс-служба Кремля.