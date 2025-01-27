Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич задолжал трем банкам

Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич задолжал трем банкам "Сбербанк России", "ВТБ", "Т-Банк", сообщает "Ъ-Прикамье".

Сообщается, что до 2024 года Александр Протасевич надлежащим образом обслуживал все ранее принятые на себя обязательства, "но в связи со сложившейся тяжелой финансовой ситуацией не имеет возможности для погашения образовавшейся кредитной задолженности, которая в настоящее время является для него непосильной".

14 января суд ввел процедуру реструктуризации долга в отношении экс-чиновника. С заявлением о признании себя банкротом Протасевич обратился в конце прошлого года, добровольно указав за собой долг в 2,6 млн руб.

Сообщается, что Протасевич является гендиректором фонда развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица", а также трудоустроен в "Международный Дельфийский комитет". Средний доход с 2021 по 2023 год заявителя составлял: за 2021 год — 83,5 тыс. руб. в месяц, за 2022 год — 95 тыс. руб. в месяц, за 2023 год — 107, 9 тыс. руб. в месяц, за 2024 год (6 месяцев) — 85 тыс. руб. У должника имеется 12 счетов в банках, остаток по которым составляет 0 руб. Сведения об ином имуществе должником не указаны.