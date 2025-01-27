От проектирования до ввода в эксплуатацию: "Синара-Девелопмент" внедрила инновационную цифровую систему управления строительством

Компания "Синара-Девелопмент" завершила реализацию грантового проекта по внедрению российских решений в сфере информационных технологий. Новая цифровая система охватывает все стадии жизненного цикла объекта капитального строительства – от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба компании, проект, нацеленный на упрощение и упорядочение технического документооборота, а также повышение прозрачности хода строительно-монтажных работ, состоял из трех этапов. В первой фазе проведен аудит бизнес-процессов и анализ уровня IT-инфраструктуры. Одним из ключевых шагов стало техническое развертывание отечественного продукта SODIS Building CM, который позволяет осуществлять контроль за ходом проектирования и строительства объектов в едином информационном пространстве.

На второй стадии силами команды "Синара-Девелопмент" была произведена адаптация системы под уникальные функциональные требования компании. Это включало внедрение бизнес-процессов согласования технической документации на всех этапах проектирования – от составления техзадания до его окончательного утверждения. Система поддерживает работу не только с 2D-чертежами, но и с BIM-моделями, что значительно упрощает процесс проверки и ознакомления с информационными моделями объектов.

Кроме того, реализованный функционал позволяет контролировать выполнение строительно-монтажных работ, обеспечивая отражение данных в системе. Ранее трудоемкие процессы, такие как контроль физических объемов работ, теперь автоматизированы. Сведения вносятся непосредственно в систему, что дает возможность формировать комплексную отчетность о выполненных работах.

Опытная эксплуатация системы состоялась на крупном объекте "Синара-Девелопмент" – жилом комплексе "Botanika Green House" на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Специалисты вместе с проектировщиками начали выдачу рабочей документации через российскую платформу, что позволяет более эффективно взаимодействовать внутри команды и устранять замечания на начальных этапах.