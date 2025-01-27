27 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Все больше россиян хотят отдохнуть в Крыму из-за разлива мазута в Анапе

Желающих отдохнуть в Крыму становится все больше, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Туроператоры "Мультитур", АЛЕАН, "Крымская волна" говорят о том, что спрос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2 раза, в "Интуристе" - в 4,5 раза, а у оператора "Дельфин" – примерно на 20%.

Это связано также с тем, что многие отказываются от отдыха в Анапе из-за разлива мазута и выбирают Крым.

Как рассказал председатель общественной организации "Крымская гостиничная ассоциация" Сергей Маковей, экологическая ситуация на Черном море и конкретно в Крыму совершенно контролируемая, "вся мазутная тема преувеличена". По его словам, летом все будет нормализовано.

Также считают эксперты туроператора "Крымская волна". Они говорят, что сезон 2025 года будет более напряженный и насыщенный, чем в прошлом году.

"Поток будет расти, цены будут расти, дефицит мест в отелях и билетов на поезда будет все заметнее", – говорят они.

Цены на летние туры в отели Крыма "все включено" стартуют от 103,6 тысячи рублей на троих: двоих взрослых и одного ребенка. Стоимость отдыха на полуострове лишь на 10-15 процентов выше, чем прошлом году.

В АТОР отмечают, что крымские отели по-прежнему значительно дешевле гостиниц Краснодарского края. По данным туроператора "Мультитур", разница в цене с Анапой может составлять около 10 процентов, а с Сочи и Геленджиком — около 20-ти.

Если сейчас - в январе - купить путевку на троих с трехразовым питанием, то она обойдется в 51 тысячу рублей. Активное бронирование начнется только в марте этого года. Это связано также с тем, что продажа билетов на поезда "Гранд сервис экспресс" начинается только за 90 дней до даты поездки.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

Теги: крым, отдых, анапа, мазут


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