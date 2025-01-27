В Тюмени на улице Широтной обнаружили ребенка без верхней одежды и обуви

В Тюмени на улице Широтной обнаружили ребенка без верхней одежды и обуви. Как сообщает "ЧС Тюмень" со ссылкой на очевидцев, мальчик сбежал из дома из-за побоев отчима.

В ситуации разбираются правоохранители.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дать оценку исполнению родителями несовершеннолетнего своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Кроме того, на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту сотрудниками полиции.