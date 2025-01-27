Президент Украины прибыл в Польшу

Владимир Зеленский прилетел в Польшу. Он примет участие в мероприятиях по случаю дня памяти жертв Холокоста и 80-летия освобождения узников концлагеря «Аушвиц» (Освенцим). Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает "Страна.Ua".

Как пишет Газета.ru, президент Украины проведет встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейского совета Антониу Коштой.

Решение Польши не приглашать Россию на 80-летие освобождения концлагеря в Освенциме — это стыдобища и позор. Так сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что даже в Германии понимают, что это нонсенс, когда в торжествах участвуют все, кроме страны, которая освободила Польшу. По его словам, в этой стране не было армии ни одной страны, там была только Красная армия. Но в Варшаве утверждают, что Освенцим освободили союзные войска.

"Каким образом они могли освободить Освенцим? Я думаю, что рано или поздно все это аукнется, как бы они не пытались вымарать историю, ничего у них не получится", — сказал сенатор.