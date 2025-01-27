Подростка, которому сломали копчик в спецшколе Екатеринбурга, хотят отправить обратно в учреждение

Подростка Артура, сбежавшего из спецшколы №124 Екатеринбурга после перелома копчика, хотят отправить обратно в учреждение. По словам адвоката семьи мальчика Екатерины Кувалдиной, для этого полиция якобы пошла на хитрость, пригласив мать с ребенком на следственные действия, после чего их просто отказались отпускать. В отделении Артуру стало плохо, но его, по словам адвоката, даже не пустили к "скорой".

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на Екатерину Кувалдину, Артура вместе с матерью вызвали в отдел №13 Екатеринбурга, откуда сразу попытались увести обратно в спецшколу. Адвокат рассказала, что сотрудники полиции пытались применить физическую силу к подростку, из-за чего ему стало плохо. После этого мать мальчика вызвала "скорую", однако, когда машины прибыла, в отделе отказались отпускать ребенка к медикам.

"Но из отдела ребенка не выпускают. Сотрудников не устраивает "скорая", которую вызвала мама", – сообщила адвокат, отметив, что после ухудшения самочувствия, к подростку перестали применять физическую силу. Она также добавила, что, как они понимают, полицейские также вызвали "скорую помощь", которой сейчас дожидаются.

В пресс-службе городского УМВД Накануне.RU рассказали, что сейчас подросток уже доставлен в больницу для осмотра - ему вызвали "скорую" сотрудники дежурной части. Там также пояснили, что мать мальчика вызвала "какую-то частную мед бригаду, у которой даже документов не было". Более подробно комментировать инцидент в отделе №13 в полиции пока не стали.

Напомним, что в самоволку подросток ушел после того, как ему сломали копчик. Об этой истории мы писали ранее. Недавно мать 16-летнего Артура обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об операции, которую подростку якобы провели в стенах спецшколы без ее ведома. После побега из учреждения парню пришлось обращаться в городскую больницу, чтобы исправить последствия операции, которая в журнале посещений спецучреждения даже не числится. Руководство спецшколы якобы отказывается отдавать матери бывшего воспитанника оригиналы документов, удостоверяющие его личность.

Также ранее представитель семьи потерпевших, заявлял, что спецшкола не является тюрьмой или СИЗО, и даже самовольный уход ребенка из стен учреждения не считается нарушением.

После многочисленных обращений матери Артура, а также от бывшего председателя комитета Госдумы РФ Александра Хинштейна, в СКР по Свердловской области заявили, что проверят сотрудников правоохранительных и исполнительных органов, которые на протяжении года якобы не реагировали на сообщения о насилии в спецшколе