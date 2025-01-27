На Урале жене пропавшего бойца СВО восемь месяцев не выплачивали деньги ее мужа

На Среднем Урале супруге пропавшего без вести участника СВО несколько месяцев не выплачивали денежное довольствие ее мужа. В ситуацию пришлось вмешаться депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, житель Нижнего Тагила заключил контракт с Минобороны РФ в мае 2023 года и отправился на спецоперацию. В марте 2024 года его официально признали без вести пропавшим. Иванов пояснил, что в такой ситуации бойцу продолжают выплачивать довольствие – в первую очередь, чтобы поддержать семью пропавшего.

"Выплаты идут на карту члена семьи, например, супруги. Эта процедура достаточно отрегулирована. Но случаются сбои, как в нашем случае. После получения статуса БП вопрос с денежным довольствием затих: ни ответа, ни привета. После восьми месяцев попыток самостоятельно решить вопрос отчаявшаяся супруга военнослужащего обратилась ко мне", - рассказал депутат.

Он направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Там провели свою проверку и выявили нарушение закона со стороны воинской части. Выплата денежного довольствия возобновилась. Максим Иванов пообещал держать вопрос на контроле.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда банк списал в счет кредитных долгов все деньги с зарплатной карты бойца СВО. После того, как ситуацию предали огласке, средства военному вернули обратно. Сейчас прокуратура проводит проверку.