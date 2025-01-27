Эксперт: Экс-президент Грузии неинтересна Трампу в контексте борьбы с Россией

Дональд Трамп не обратит внимания на заявления Саломе Зурабишвили. Об этом Известиям рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Сейчас новый президент США предпочтет решать другие вопросы. Также он понимает, что экс-президент Грузии была "в команде" бывшего главы - Джо Байдена.

По словам Тарасова, сейчас Зурабишвили пытается перенести свое поражение на выборах президента Грузии, которые состоялись в декабре, в зону противостояния России и США. Таким образом, она дискредитирует себя как политика.

Эксперт сказал, что Зурабишвили покровительствовал президент Франции Эммануэль Макрон, но они проиграли выборы в Грузии. Поэтому она стала сотрудничать с США при бывшем президенте Джо Байдене, чтобы "каким-то образом давить и оказывать влияние на нынешнее грузинское правительство".

"Трамп ее, конечно, никогда не примет, она ему не нужна. Это попытка оказаться в новостях. <...> Но скоро эта пыль, эффект информационного всплеска угаснет, потому что за ним нет практической отдачи, вот и всё", - сказал Тарасов.

Он добавил, что сейчас Трамп решает другие задачи, и когда он перейдет к ситуации в Грузии, то будет общаться именно с Владимиром Путиным. Также во время предвыборной кампании в США Зурабишвили поддерживала Камалу Харрис и ожидала ее победы, а не Дональда Трампа.

Ранее Саломе Зурабишвили попросила команду Дональда Трампа защитить Грузию от России.

Бывший президент Грузии, находящаяся в США, использует личные связи, чтобы получить доступ к президенту США.