Песков назвал взыскание курскому чиновнику прерогативой местных властей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой властей региона решение о взыскании и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексею Карнаушко.

По мнению Пескова, руководитель региона использует свои права для того, чтобы "устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам", передает РИА Новости.

Напомним, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко. Это произошло из-за озвученной им суммы нанесенного ВСУ ущерба от боевых действий. Разговор произошел на заседании областного правительства. Глава региона сказал, что пока рано давать какие-либо оценки, так как бои еще не закончены.

Ранее Карнаушко оценил ущерб в 750 миллиардов рублей. Он отметил, что обстановка в приграничье остается стабильно-напряженной. По его данным, боевые действия затронули 21 процент территории приграничного региона.